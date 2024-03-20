Порядка 6,5 тыс. наркопреступлений выявили в Петербурге в прошлом году

Раскрыли 2 тыс. таких преступлений, свыше 700 человек привлекли к уголовной ответственности.

В петербургском парламенте с отчетом о работе в прошлом году выступил начальник ГУ МВД России по региону Роман Плугин. Он рассказал о том, как обстоят дела с миграционными процессами, а также затронул незаконный оборот наркотиков.

За 2024 год выявлено около 6,5 тыс. наркопреступлений, из них порядка 2,3 тыс. совершены с использованием интернета.

В этой связи были активизированы мероприятия по пресечению распространения наркотиков с использованием информационных технологий. Роман Плугин, начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Раскрыли 2 тыс. таких преступлений, свыше 700 человек привлекли к уголовной ответственности. Пресечена деятельность 13 подпольных лабораторий, из незаконного оборота изъято более 150 килограммов веществ.

Кроме того, пресекли деятельность 24 "магазинов" по продаже наркотиков в сети, также заблокировали свыше 8 тыс. источников, которые распространяли запрещенную информацию.

Фото: Piter.TV