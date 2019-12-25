В Петербурге подписан приказ о наказании 18 сотрудников экономической полиции

Начальник главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин подписал приказ о наказании 18 сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом 78.ru сообщил источник.
Документ затронул всё руководство, включая руководителя – полковника Евгения Ульянова и его двух заместителей – полковников Смирнова и Кузяева.
По предварительным данным, сотрудники были наказаны после того, как в ноябре министр МВД Владимир Колокольцев сделал Плугину замечание из-за работы сотрудников управления экономической безопасности.
За год число угонов автомобилей в Петербурге сократилось почти вдвое.
Фото: Piter.tv
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