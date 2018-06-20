Пострадавшая в аварии на Невском проспекте скончалась в больнице

В больницах остаются еще трое пострадавших.

Одна из пострадавших в ДТП на Невском проспекте 30 марта скончалась в Мариинской больницы. В больнице остаются еще три человека.

О гибели одной из пострадавших сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что пациентка, как и другие госпитализированные, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что трагедия произошла утром 30 марта. Автомобиль Hyundai столкнулся с "Газелью", которая двигалась по Литейному проспекту. Затем автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Hyundai вылетел на тротуар и сбил пешехода.

Видео: Piter.tv