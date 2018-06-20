Стали известны подробности страшной аварии на Невском

Возбуждено уголовное дело.

По факту смертельного ДТП на Невском проспекте было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напоминаем, что трагедия произошла утром 30 марта. Автомобиль Hyundai столкнулся с "Газелью", которая двигалась по Литейному проспекту. Затем автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Hyundai вылетел на тротуар и сбил пешехода.

Ранее мы опубликовали видео с места аварии.

Видео: Piter.tv