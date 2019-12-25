Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе сообщила о закрытии своего бизнеса

Женщина пожаловалась, что лишилась работы и денег.

Устроившая скандал хозяйка отеля "Атмосфера Джемете" в Анапе сообщила о закрытии своего бизнеса. Такое заявление предпринимательница написала в собственном Instagram-аккаунте. Владелица гостиничного бизнеса пожаловалась на отсутствие работы. Она рассказала, что из-за конфликта с постояльцами осталась без денежных средств и работы. Сейчас женщина не знает, на что и как ей жить. Она попросила подписчиков дать ей совет.

Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет и меня тоже! Все, как вы и хотели! пост в соцсетях

Напомним, что 1 июля хозяйка отеля в Анапе возмутилась из-за просьбы гостей убрать номер. Ранее гости отеля заметили шерсть и песок в своей комнате. В ответ на комментарий о некачественной уборке владелица отеля выкрикивала им оскорбления. Позже ей пришлось извиниться перед жителями города и гостями, приехавшими в Анапу. Она списала свое поведение на усталость.

Дороги Анапы затопило после начавшегося днем в субботу ливня с грозой.

Фото: Instagram/tatyana29062021

