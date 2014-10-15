Хозяйка отеля в Анапе устроила разборки с постояльцами

Полиция начала проверку по факту конфликта.

Хозяйка гостиницы "Атмосфера Джемете" обматерила посетителей во время заселения в гостевой номер. Женщине не понравилось просьба постояльцев об уборке номера.

Конфликт попал на видео. На нем сотрудница отеля говорит, что на отель бесполезно жаловаться, так как она "всем платит". Позже стало известно, что хозяйка отказалась возвращать возмущенным жильцам деньги за четыре ночи.

Отдыхающая подала заявление в полицию. В ОМВД России по Анапе сообщили, что организовали проверку по факту видеоролика.

Ранее стало известно, что петербуржцы отказываются ехать в Сочи после введения ограничений. Продажи туров в Сочи на август в Петербурге упали на 80%.

Видео: Telegram / Подъем