Петербуржцы отказываются ехать в Сочи после введения ограничений

Продажи туров в Сочи на август в Петербурге упали на 80%

В среду, 30 июня, директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерина Шадская в разговоре с ТАСС рассказала, что продажи туров из Петербурга в Сочи резко упали на 80%. Причина заключается в новых ограничениях, введенных властями Краснодарского края.

Однако растут спросы на туры в Абхазию, отметила Шадская, поскольку там не нужны вакцина и ПЦР-тесты. Эксперт отметила, что спрос на турецкие курорты у петербуржцев все еще сохраняется. Предполагается, что это тоже связано с ограничениями в Сочи.

Напомним, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил что с 1 июля разрешение на заселение в отели, гостиницы, санатории получат только те, кто предоставит отрицательный тест на коронавируса. С 1 августа туристов будут принимать только с сертификатом о вакцинации.

Ранее мы писали, что в Петербурге смертность от коронавируса выросла до 3,5%.

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