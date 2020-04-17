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Установлена температура гибели коронавируса

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Ученые заявили, что инфекция перестает размножаться только при 92 градусах по Цельсию.

Установлена температура гибели коронавируса. Об этом рассказали специалисты из Университета Экс-Марсель во Франции. Они опубликовали результаты собственного исследования на портале bioRxiv.

В рамках научного эксперимента ученые поместили штамм вируса в стерильную пробирку. В еще одной пробирке  находился биоматериал. Обе пробирки нагрели до температуры в 60 градусов по Цельсию. Объекты подвергались нагреванию в течение двух часов. По завершению опыта оказалось, что вирус в нестерильном образце по-прежнему может размножаться. Полностью ликвидировать его возможность к распространению получилось после нагревания до 92 градусов в течение 15 минут).

Французские ученые напомнили, что в  большинстве лабораторий дезинфекция предусматривает нагрев материалов до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Эксперты считают, что этих мер недостаточно, чтобы убить образцы с высоким содержанием вируса.

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.

Видео: Youtube/ Минобороны России 

Теги: дезинфекция, коронавирус, температура, франция
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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