Установлена стоимость проезда по трассе М11 "Москва-Петербург"

Специалисты рассказали, какие параметры влияют на цену проезда по трассе.

В среднем проезд по новой трассе М11 обойдется для водителей в 1,2-2 тысячи рублей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на приказ "Автодора". Объект будет введен в эксплуатацию уже в следующем месяце. На дороге можно будет оплатить стоимость проезда без остановки, так как на трассе установят транспондеры.

Добраться от Москвы до Твери автомобилисты смогут за 870 рублей, от Твери до Петербурга - за 1150 рублей. Цена актуальна для владельцев транспорта первой категории. Для второй категории стоимость составит 1521 рубль или 2030 рублей без транспондера. Разовый проезд по трассе водителям на машинах 3 и 4 категорий обойдется в 2710 и 3980 соответственно.

Отметим, что цена будет варьироваться от дня недели, времени суток и наличия транспондера. Траты различаются на различных участках из-за их протяженности. Высокая стоимость проезда объясняется большими затратами на строительство и благоустройство дороги. Траты составили около 550 миллиардов рублей. Добраться от начального пункта до конца по трассе можно за 5,5 часов.

Ранее Piter.tv писал о том, что на трассе М-11 полностью заасфальтировали восьмой участок дороги.

Фото: официальный сайт ООО "Магистраль двух столиц"