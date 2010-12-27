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На трассе М-11 полностью заасфальтировали восьмой участок дороги
Сегодня, 17:34
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nadezhda_sib

На трассе М-11 полностью заасфальтировали восьмой участок дороги

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Открытие участка автомагистрали запланировано на ноябрь этого года.

Восьмой участок платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" полностью заасфальтировали, сообщила 25 октября пресс-служба "Росавтодора".

Подрядчик обустраивает автодорогу: рабочие наносят дорожную разметку и устанавливают дорожные знаки. Всего на последнем участке автомагистрали уложили более 700 тыс. тонн асфальтобетона. Трасса будет оснащена автоматизированной системой организации дорожного движения. Это значит, что оборудование будет отслеживать и распределять движение транспорта, а также следить за соблюдением ПДД. Кроме того, система будет сообщать об изменениях погодных условий. 

Строительство 7-го и 8-го участков М-11 началось летом 2016 года. Восьмой участок, протяженностью 34,2 км, планируют открыть в ноябре 2019. 

Ранее стали известны сроки запуска движения по платной трассе М-11. 

Фото: официальный сайт ООО "Магистраль двух столиц"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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