На трассе М-11 полностью заасфальтировали восьмой участок дороги

Открытие участка автомагистрали запланировано на ноябрь этого года.

Восьмой участок платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" полностью заасфальтировали, сообщила 25 октября пресс-служба "Росавтодора".

Подрядчик обустраивает автодорогу: рабочие наносят дорожную разметку и устанавливают дорожные знаки. Всего на последнем участке автомагистрали уложили более 700 тыс. тонн асфальтобетона. Трасса будет оснащена автоматизированной системой организации дорожного движения. Это значит, что оборудование будет отслеживать и распределять движение транспорта, а также следить за соблюдением ПДД. Кроме того, система будет сообщать об изменениях погодных условий.

Строительство 7-го и 8-го участков М-11 началось летом 2016 года. Восьмой участок, протяженностью 34,2 км, планируют открыть в ноябре 2019.

Ранее стали известны сроки запуска движения по платной трассе М-11.

Фото: официальный сайт ООО "Магистраль двух столиц"