Установлена личность предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом

По предварительным данным, подозреваемый встречался с одной из жертв.

В убийстве трех студенток в Оренбургской области заподозрили 18-летнего молодого человека по имени Анвар С. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник СМИ отметил, юноша мог состоять в романтических отношениях с 17-летней студенткой, которая является одной из жертв убийцы.

Напомним, тела двух студенток были обнаружены утром 30 сентября после пожара в квартире дома по Молодежной улице в городе Гай. Третью жертву нашли на улице. По данным специалистов, на жертвах имеются колото-резаные раны, что говорит о насильственной смерти. Сотрудники СК установили возраст убитых девушек. Им было 17, 18 и 19 лет. Погибшие вместе снимали жилплощадь, где произошло преступление, а также вместе учились в одном медицинском колледже.

Ранее на Камчатке полицейские изъяли из незаконного оборота более тонны красной икры.

Фото: Telegram/112, СК России

