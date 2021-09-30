Ущерб для государства составил свыше 34 млн рублей.

На Камчатке полицейские изъяли из незаконного оборота более тонны красной икры. Продукт добыт из рыб семейства лососевых. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что ущерб для государства от действий преступников составил более 34 миллионов рублей.

Незаконный груз представители закона нашли во внедорожнике. Автомобиль был остановлен после погони на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково. Водитель игнорировал требования об остановке транспортного средства и пытался скрыться от инспекторов. В кузове машины находилась икра-сырец с массой более 1200 килограммов. Продукт был куплен подозреваемым на территории Усть-Большерецкого района. Мужчина планировал далее продавать икру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 175 УК РФ.

В подмосковном Воскресенске ликвидирован очаг произрастания дикорастущей конопли.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

