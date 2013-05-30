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В подмосковном Воскресенске ликвидирован очаг произрастания дикорастущей конопли

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Каннабис рос на 50 кв.м территории.

Полицейские в подмосковном Воскресенске уничтожили около 300 кустов дикорастущей конопли. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Сотрудниками закона реализована специальная операция по названием "Мак".

Выявлены и уничтожены незаконные посевы запрещенных в РФ растений, которые содержат в своем составе психотропные и наркотические вещества. Известно, что найден в регионе участок с дикорастущей коноплей, который распространился на 50 квадратных метров. Полицейские ликвидировали участок за счет скашивания растений и их дальнейшего сжигания. Общее количество ликвидированных кустов каннабиса составило 300 единиц.

Двое мошенников продали 88-летнему жителю Колпино бензопилу за 250 тысяч рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: воскресенск, конопля, мвд, наркотики, подмосковье
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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