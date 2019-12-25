Установлена личность мужчины, который прыгнул с моста Александра Невского

Сергея Шелушкова ищут родственники из Беларуси.

Личность человека, который решил прыгнуть с моста Александра Невского 24 марта, установлена. Им оказался 50-летний Сергей Шелушков из Беларуси, сообщил "Мегаполис" и поговорил с мамой мужчины.

Женщина рассказала, что Сергей ездил в Петербург на заработки и какое-то время жил здесь. Последний раз, когда мама говорила с Сергеем, было 23 марта, после чего мужчина перестал выходить на связь. Родственники начали поиски, после чего увидели видеозапись, на которой был запечатлен прыжок с моста. Родные уверены, что это был Сергей: его узнали по куртке, в которой обнаружили именную банковскую карту.

Мама Сергея уточняет, что сын находился в нормальном настроении и ничего не предвещало беды. Женщина надеется, что сын выжил, выплыл и его забрали в больницу.

Спасатели искали мужчину двое суток, но информации о результатах не было.

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