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Спасатели вторые сутки ищут мужчину, упавшего с моста Александра Невского

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Неизвестно, жив он или уже нет.

Оперативные службы и подразделения МЧС вторые сутки ищут мужчину, который утром 24 марта упал с моста Александра Невского. В настоящий момент неизвестно, жив он или уже нет.

Согласно данным с камер видеонаблюдения, появившимся в распоряжении Piter.TV, после падения в реку с большой высоты мужчине удалось выжить. На записи видно, что нырнув в воду, он поплыл по течению в направлении Большеохтинского моста, а затем скрылся и с поля видимости камер.

Ранее мы писали, что в районе дамбы перевернулась лодка с двумя рыбаками.

Видео: Piter.TV

Теги: мчс, нева, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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