Спасатели вторые сутки ищут мужчину, упавшего с моста Александра Невского

Оперативные службы и подразделения МЧС вторые сутки ищут мужчину, который утром 24 марта упал с моста Александра Невского. В настоящий момент неизвестно, жив он или уже нет.
Согласно данным с камер видеонаблюдения, появившимся в распоряжении Piter.TV, после падения в реку с большой высоты мужчине удалось выжить. На записи видно, что нырнув в воду, он поплыл по течению в направлении Большеохтинского моста, а затем скрылся и с поля видимости камер.
Ранее мы писали, что в районе дамбы перевернулась лодка с двумя рыбаками.
Видео: Piter.TV
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