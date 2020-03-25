Спасатели вторые сутки ищут мужчину, упавшего с моста Александра Невского

Неизвестно, жив он или уже нет.

Оперативные службы и подразделения МЧС вторые сутки ищут мужчину, который утром 24 марта упал с моста Александра Невского. В настоящий момент неизвестно, жив он или уже нет.

Согласно данным с камер видеонаблюдения, появившимся в распоряжении Piter.TV, после падения в реку с большой высоты мужчине удалось выжить. На записи видно, что нырнув в воду, он поплыл по течению в направлении Большеохтинского моста, а затем скрылся и с поля видимости камер.

Ранее мы писали, что в районе дамбы перевернулась лодка с двумя рыбаками.

Видео: Piter.TV