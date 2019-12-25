В районе дамбы перевернулась лодка с двумя рыбаками

Мужчины оказались в ледяной воде, но смогли самостоятельно добраться до берега.

В понедельник, 23 марта, в акватории Судопропускного сооружения С-1 перевернулась лодка с двумя рыбаками на борту. Об этом сообщила Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга в Instagram.

По предварительной информации, мужчины ловили рыбу в Кронштадском корабельном фарватере. Резиновую лодку, в которой они находились, опрокинуло волной от проходящего мимо большемерного судна. В результате рыбаки оказались в ледяной воде. Однако благодаря спасательным жилетам они смогли вплавь добраться до берега.

Работники дамбы оказали пострадавшим первую помощь. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и медики. У рыбаков диагностировали переохлаждение и доставили в одну из больниц Сестрорецка.

В Дирекции Комплекса защитных сооружений просят любителей рыбалки быть максимально осторожными и трезво оценивать возможные риски в сложных погодных условиях.

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Фото: Instagram / dambaspb_kzs