Сбитый на площади Льва Толстого доставщик еды скрылся с места ДТП

Мужчина, кажется, не получил серьезных травм.

В редакцию Piter.tv поступила информация, что в субботу, 18 апреля, на площади Льва Толстого в 15:14 автомобиль сбил доставщика еды на велосипеде.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что велосипедист хотел проехать проезжую часть, но не убедился, что справа пусто. Водитель резко затормозил, но избежать столкновения не получилось. По всей видимости, велосипедист не получил серьезных травм и решил скрыться с места аварии. Из автомобиля позже вышел молодой человек, он прошелся в поисках пострадавшего, но не нашел мужчину.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на Богатырском проспекте.

Видео: Piter.tv