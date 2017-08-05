Успенский обратился в Генпрокуратуру из-за новых серий "Простоквашино"

Писатель также направил заявления в СК и Счетную палату.

Эдуард Успенский подал заявление в Генпрокуратуру по поводу выхода нового "Простоквашино". Об этом сообщило издание "МК" вчера, 23 апреля. Писатель также направил заявления в СК и Счетную палату.

Успенский утверждает: он не давал разрешения новым авторам перерабатывать образы персонажей и повторять сцены и тексты из советского мультфильма. Писатель попросил актеров, озвучивавших героев в новом проекте, больше не участвовать в новых сериях "Простоквашино".

Напомним, что первая серия обновленного мультфильма "Простоквашино" вышла 3 апреля. В этом проекте героев озвучили Юлия Меньшова (мама дяди Федора), Гарик Сукачев (Шарик), Антон Табаков (кот Матроскин) и Иван Охлобыстин (почтальон Печкин). Вторую серию создатели пообещали опубликовать в начале мая.

Фото: ВКонтакте.