Вторая серия "Возвращение в Простоквашино" выйдет в начале мая.

"Союзмультфильм" назвал дату выхода второй серии "Возвращение в Простоквашино". Она выйдет в начале мая. Об этом сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Точная дата премьеры пока не называется. Однако известно, что в начале она выйдет на ресурсах mail.ru, спустя неделю ее опубликуют на видеохостинг YouTube.

Напомним, что первая серия нового "Простоквашино" вышла в свет 3 апреля и набрала более 15 млн просмотров. Всего планируется выпустить 30 серий по 6,5 минут каждая. Полный сборник мультсериала появится в 2020 году. В них зрители увидят подросшего Дядю Федра со стильной стрижкой. Кроме того, в мультике появилось двое новых персонажей младшая сестра Дяди Федора Вера Павловна и грызун Тама-Тама.

Ранее "Союзмультфильм" объяснил странное отчество сестры Дяди Федора.

Фото: ВКонтакте / "Союзмультфильм"