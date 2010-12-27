"Союзмультфильм" продемонстрировал первую серию "Простоквашино"

Мультфильм посвятили народному артисту Олегу Табакову.

Киностудия "Союзмультфильм" выпустила первую серию мультсериала "Простоквашино". Один из эпизодов анимации появился в социальной сети "ВКонтакте".

Новый мультфильм называется "Возвращение в Простоквашино. Часть 1" и длится шесть с половиной минут. Всего, с 2018 по 2020 год, "Союзмультфильм" выпустит 30 эпизодов сериала. Общий хронометраж будет составлять 195 минут.

В новом истории Дядя Федор снова отправится в Простоквашино, оставив дома родителей и сестренку Веру Павловну. Его позовут кот Матроскин и пес Шарик. Они уверены, что их деревенский дом захвачен неприятелем - грызуном.

Мультфильм посвятили народному артисту Олегу Табакову. В конце серии создатели выразили особую благодарность Эдуарду Успенскому за "неоценимый вклад в области детской литературы и создание книги "Дядя Фёдор, пёс и кот".

Фото: ВКонтакте.