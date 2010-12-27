«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора

Маленькую сестренку дяди Федора зовут Вера Павловна.

Представители "Союзмультфильма" объяснили странное отчество сестры Дяди Федора. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Скоро выйдет долгожданное продолжение знаменитой истории о деревне Простоквашино и его обитателях. Еще до выхода анимационной ленты в мультфильме обнаружили ошибку – маленькую сестренку дяди Федора зовут Вера Павловна. Возникают сразу два вопроса. Во- первых, непонятно, почему малышку в семье героя величают по имени-отчеству. Во-вторых, папу дяди Федора зовут Дима.

Это баг. Исправлять не планируем

Борис Машковцев, директор "Союзмультфильма" в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Союзмультфильм" также опроверг предположение многих СМИ, касающееся имени новой героини. После просмотра первых серий кто-то подумал, что девочку назвали в честь Веры Павловны Розальской – героини романа Чернышеского.

Напомним, что новые серии Простоквашино планировали показать 1 апреля. Однако премьеру перенесли из-за трагедии в Кемерово.

Фото: Кинопоиск.