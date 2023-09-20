Вышел новый трейлер фильма "Простоквашино"

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила новый трейлер фильма "Простоквашино", снятого по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского. Режиссером картины выступил Сарик Андреасян.
В центре сюжета окажется мальчик по имени Дядя Федор, который любит животных. Но родители выступают против питомцев в их доме. Герой решает уйти из дома и поселиться в деревне Простоквашино.
В главных ролях сыграли Роман Панков, Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин и другие. Премьера в России состоится 1 января 2026 года.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел".
Видео: YouTube / Атмосфера Кино
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все