Вышел новый трейлер фильма "Простоквашино"

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила новый трейлер фильма "Простоквашино", снятого по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского. Режиссером картины выступил Сарик Андреасян.

В центре сюжета окажется мальчик по имени Дядя Федор, который любит животных. Но родители выступают против питомцев в их доме. Герой решает уйти из дома и поселиться в деревне Простоквашино.

В главных ролях сыграли Роман Панков, Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин и другие. Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Видео: YouTube / Атмосфера Кино