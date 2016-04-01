  1. Главная
Сегодня, 7:33
Вышел новый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел"

Мировая премьера состоится 19 декабря.

Киностудия 20th Century Studios представила новый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел". Режиссером картины выступил Джеймс Кэмерон.

Фильм является третьей частью франшизы "Аватар", который рассказывает историю Джейка Салли и его жизни в племени На"ви. В третьей части герой и его семья сталкиваются не только с человеческими захватчиками, но и с племенем пепла.

В главных ролях сыграли Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Сигурни Уивер. Мировая премьера состоится 19 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер второй части мюзикла "Злая".

Видео: YouTube / Avatar

Теги: 20th century studios, аватар огонь и пепел, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

