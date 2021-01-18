Вышел новый трейлер второй части мюзикла "Злая"

Режиссером картины выступил Джон Чу.

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Злая: Навсегда". Режиссером картины выступил Джон Чу.

Сюжет продолжит историю первой части мюзикла, вышедшего в 2024 году. Во втором фильме расскажут о соперничестве двух ведьм: доброй Глинды и злой Эльфабы. Их дружба подвергается испытанию, когда они принимают свои новые обличья. Сюжет также затронет появление Дороти Гейл, попавшую в страну Оз на урагане из Канзаса.

В главных ролях сыграли Синтия Эриво, Ариана Гранде, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Питер Динклэйдж и другие. Мировая премьера состоится 21 ноября.

Видео: YouTube / Universal Pictures