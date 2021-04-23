  1. Главная
Сегодня, 9:56
Вышел трейлер комедии "Везунчики" с Киану Ривзом

Мировая премьера состоится 17 октября.

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер комедийного фильма "Везунчики". Режиссером картины выступил Азиз Ансари.

Сюжет расскажет историю рабочего по имени Арджа, который встречает ангела Габриэля. Тот хочет доказать герою, что счастье заключается не в деньгах, и меняет его с работодателем Джеффом. Но все идет не по плану, когда Арджа начинает радоваться деньгам, а у ангела пропадают крылья.

В главных ролях сыграли Киану Ривз, Сет Роген и другие. Мировая премьера состоится 17 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Мандалорец и Грогу".

