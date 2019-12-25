Услуги населению и организациям Петербурга переводят в электронный формат

В онлайн перешли архивы, технические инспекции и ЗАГСы.

В Петербурге переводят в онлайн-режим услуги населению и организациям города, сообщили в пресс-службе Смольного. В Государственной административно-технической инспекции уже перешли в онлайн и принимают заявки на выдачи ордеров на дорожные работы и связанные с ними ограничения движения.

Тем временем, Государственная техинспекция в период пандемии переводит прием документов на оформление регистрации дорожно-строительных машин и тракторов и прицепов к ним через подразделения многофункциональных центров. В то же время с 23 марта закроются читальные залы городских архивов, поэтому документы будут доступны населению в электронном виде. Комитет по делам ЗАГСа до конца апреля перестанет принимать заявления на регистрацию рождения во дворце "Малютка", а петербуржцам порекомендовали на время отложить посещение дворцов бракосочетания и отделов ЗАГС для подачи или получения документов.

Тем временем, несколько петербургских МРЭО переходят на режим "по записи".

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