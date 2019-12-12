Читальные залы петербургских архивов закроются на две недели с 23 марта

Пользователям откроется бесплатный удаленный доступ к оцифрованным документам на портале петербургского архива.

В Петербурге на две недели берут карантинный отгул читальные залы шести архивных учреждений, сообщили в пресс-службе Смольного. Временная приостановка работы связана с режимом повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в Петербурге.

С 23 марта закроются залы архива литературы и искусства на Шпалерной улице, архива научно-технической документации на Тамбовской, архивов кинофотофонодокументов и историко-политических документов на Таврической улице, исторического архива на Псковской, а также центрального госархива на улице Антонова-Овсеенко.

Кроме того, сотрудники учреждений просят посетителей воздержаться от визита читальных залов до конца текущей недели, однако успокаивают, что на время карантина откроется бесплатный удаленный доступ к оцифрованным документам на портале петербургского архива, а заказанные до 18 марта дела будут ждать читателей сразу после открытия 6 апреля.

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