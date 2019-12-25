Несколько петербургских МРЭО переходят на режим "по записи"

Измененный режим работы связан с напряженной эпидемиологической ситуацией в городе.

Некоторые подразделения петербургских МРЭО переходят на особый режим работы из-за напряженной эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщил 17 марта отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Самые загруженные городские отделения начнут работать по записи в определенные дни, чтобы в помещениях не толпились люди. Предварительную запись нужно осуществлять через портал Госуслуг, отметили в отделе пропаганды. Теперь филиал МРЭО на шоссе Революции, 85 будет работать с 8 утра до 19.30 в четверг и субботу, а в другие дни вести прием в привычном порядке. МРЭО на улице Салова, 66 корпус 2 поменяет режим работы на понедельник и среду с 8.00 до 19.30, а подразделение в 3-м Верхнем переулке, 5Т, будет принимать граждан во вторник и четверг с восьми утра до часу дня.

Желающим оформить все необходимые документы без использования Госуслуг можно прийти в другие дни или другие отделения, где действует порядок живой очереди.

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