В Петербурге "Лента" установила дезинфекторы во всех магазинах

Также перед началом каждой смены у работников измеряют температуру тела.

В сети "Лента" установили дезинфекторы для обработки рук, которыми могут воспользоваться все желающие покупатели. Дезинфекторы находятся около входов в магазины сети. Рядом с ними вывешены плакаты с инструкциями. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также в профилактических целях изменен режим работы вентиляционных систем, увеличилась частота проведения дезинфекции производственных, санитарно-бытовых помещений и торговых залов, всех поверхностей, тележек и терминалов оплаты.

Перед началом каждой смены у работников измеряют температуру тела. Людей с симптомами простудных заболеваний не допускают к работе.

Петербуржцы стали закупаться туалетной бумагой и гречкой на фоне коронавируса.

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