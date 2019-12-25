Петербургские депутаты выступили за усиление контроля пациентов ПНД в Ижевске

Также в городском ЗакСе предложили усилить меры по охране школ.

После сентябрьской трагедии в одной из школ Ижевска петербургские парламентарии подготовили 2 инициативы по защите населения. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский в своём Telegram.-канале.

Депутаты выступили за усиление мер по охране российских школ и за ужесточение за людьми с тяжёлыми психическими растройствами. Последняя инициатива включает в себя ежемесячную передачу данных о потенциально опасных пациентах ПНД и извещении контролирующих органов о долгом отсутствии таких граждан дома. Меры будут предложены министрам внутренних дел и здравоохранения РФ.

Напомним, что в конце сентября в ижевской школе неадекватный мужчина открыл стрельбу в ижевской школе. Погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Ещё 5 были ранены.

Ранее мы сообщили о том, что инвалидам по зрению в Петербурге предложили доплату за содержание собак-проводников.

Фото: Telegram / SPEAKer Бельский