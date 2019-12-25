Инвалидам по зрению в Петербурге предложили доплату за содержание собак-проводников

Соответствующий законопроект рассмотрят городском ЗакСе.

Парламентарии Северной столицы предложили ввести доплату инвалидам по зрению на содержание собак поводырей. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок.

Представитель ЗакСа отметил, что соответствующий законопроект уже готов для рассмотрения. Пока людям с ограниченными возможностями здоровья, которые используют собаку-проводника, положена только федеральная выплата, которая приходит раз в год. Её размер составляет 28 тыс. рублей, в то время как только на корм животных уходит около 80 тыс.



По задумке депутатов, региональная выплата за собак-поводырей в Петербурге будет равна примерно 34,5 тысячи рублей. В случае принятия закона, меру введут с 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты петербургского парламента выступили с предложением расширить сферу использования маткапитала.

Фото: комитет по социальной политике