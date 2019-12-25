Один из главных вопросов в эволюции человека — свойственна ли речь только homo sapiens?

Уши неандертальцев оказались пригодны для восприятия речи Homo sapiens. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на исследование в журнале Nature Ecology & Evolution, которое подготовили учёные из Испании, США и Великобритании.

В нём говорится о том, что у неандертальцев был такой же слуховой аппарат, как и у современных людей. Это значит, что они могли воспринимать и воспроизводить её.

Один из главных вопросов в эволюции человека — свойственна ли речь только homo sapiens или же её могли воспринимать другим видам.

Для исследования были использованы данные компьютерной томографии высокого разрешения. Учёные создали виртуальные трехмерные модели структур внутреннего уха у Homo sapiens, а также у неандертальцев и более ранних гомининов, которые считаются предками неандертальцев. Они существовали на Земле в плейстоцене в районе Атапуэрка на территории нынешней Испании.

Ранее учёные создали компьютерную нейросеть MotionNet, которая объединяет оптические иллюзии.

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