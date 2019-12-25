Учёные создали компьютерную нейросеть MotionNet, которая объединяет оптические иллюзии

Система полностью скопировала восприятие человеческого мозга на движущиеся картинки.

В Великобритании исследователи из Кембриджского университета создали компьютерную нейросеть MotionNet, с помощью которой они изучали восприятие мозга на движущиеся картинки. Выяснилось, что нейросеть имитировала восприятие человека на картинки и движения.

Мы знали о движении обратного фи в течение длительного времени, но новая модель произвела совершенно новое предсказание о том, как мы это переживаем, которое никто никогда не проверял и не проверял заявил автор исследования Рубен Ридо.

Исследователи отмечают, что мозг запросто обмануть. Например, если в левой части экрана исчезнет чёрное пятно, а в правой оно появится, то мы увидим пятно, которое перемещается слева направо. Это называется движение "фи". Ученые воспроизвели "фи" в нейросети MotionNet и выяснили, что система полностью скопировала восприятие человеческого мозга на движущиеся картинки.

Очень сложно напрямую измерить, что происходит внутри человеческого мозга, когда мы воспринимаем движение - даже наши лучшие медицинские технологии не могут показать нам всю систему в действии. С MotionNet у нас есть полный доступ отметил Ридо.

Исследование опубликовано на портале Journal of Vision.

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