Ушел из жизни сын автора "Властелина колец" Толкина

Сообщество The Tolkien Society выразило глубокие соболезнования семье знаменитого писателя.

В четверг, 16 января, стало известно, что во Франции на 95-м году жизни скончался писатель и лингвист Кристофер Толкин, сын популярного писателя Дж. Р. Р. Толкина, автора легендарного "Властелина колец".

Кристофер Толкин – это третий и младший сын писателя, который редактировал его черновики и издавал работы отца.

До 2017-го года Толкин-младший осуществлял руководство Tolkien Estate – компанией, обладающей правами на все работы Джона Толкина, кроме "Хоббита" и "Властелина Колец". Кристофер Толкин был против экранизаций этих работ.

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Видео: YouTube / dinVolt