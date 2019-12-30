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Ушел из жизни сын автора "Властелина колец" Толкина

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Сообщество The Tolkien Society выразило глубокие соболезнования семье знаменитого писателя.

В четверг, 16 января, стало известно, что во Франции на 95-м году жизни скончался писатель и лингвист Кристофер Толкин, сын популярного писателя Дж. Р. Р. Толкина, автора легендарного "Властелина колец".

Кристофер Толкин – это третий и младший сын писателя, который редактировал его черновики и издавал работы отца.

До 2017-го года Толкин-младший осуществлял руководство Tolkien Estate – компанией, обладающей правами на все работы Джона Толкина, кроме "Хоббита" и "Властелина Колец". Кристофер Толкин был против экранизаций этих работ.

Ранее мы сообщали о том, что военный контрразведчик Иван Устинов скончался на 101-м году жизни.

Видео: YouTube / dinVolt

Теги: потеря, смерть
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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