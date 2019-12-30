Военный контрразведчик Иван Устинов скончался на 101-м году жизни

В первый день 2020 года Устинову исполнилось 100 лет.

Бывший начальник 3-го управления КГБ, генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости.

В первый день 2020 года Устинову исполнилось 100 лет. С 1941 года он служил в органах безопасности, а с 1970 по 1973 годы был начальником 3-го управления КГБ СССР. В 1981 году его вывели в резерв КГБ и назначили советником председателя Госплана СССР по безопасности. В 1991 году Устинов ушел в отставку.

Также Иван Устинов имеет два ордена Красного Знамени, три ордена Красной Звезды, орден Почета, орден Отечественной войны 1-й степени и другие награды. Помимо этого, Устинов был активным участников обороны столицы нашей страны в составе 16 армии Западного фронта под командованием маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

В октябре 2019 года в 84 года умер участник штурма Рейхстага.

Видео: YouTube/ AV Geeks, WatchMojo.com