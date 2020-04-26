Ушел из жизни итальянский общественный деятель Джульетто Кьеза

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его супругу Фьямметту Кукурнию.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно о смерти 79-летнего итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто Кьезы. В числе прочего, он представлял СМИ своей страны в России.

Как рассказала российским медиа его жена Фьямметта Кукурния, Кьезы не стало прошлой ночью, у него случился инфаркт. Пришедшие на помощь медики не смогли ему помочь.

Ранее мы сообщали о том, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал на своей странице в соцсети Instagram о смерти главного редактора "Русского радио" Юлии Ларионовой.