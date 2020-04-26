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Сегодня, 13:13
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fvbykov
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Ушел из жизни итальянский общественный деятель Джульетто Кьеза

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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его супругу Фьямметту Кукурнию.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно о смерти 79-летнего итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто Кьезы. В числе прочего, он представлял СМИ своей страны в России.

Как рассказала российским медиа его жена Фьямметта Кукурния, Кьезы не стало прошлой ночью, у него случился инфаркт. Пришедшие на помощь медики не смогли ему помочь. 

Ранее мы сообщали о том, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал на своей странице в соцсети Instagram о смерти главного редактора "Русского радио" Юлии Ларионовой. 

Теги: журналист, италия, кьеза, смерть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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Горбунков Сеня
Сегодня 13:20

Земля пухом,молодежь не знает его(впрочем как и многих достойных),рожденные в СССР помнят....

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