Пригожин: ушла из жизни главный редактор "Русского радио"

Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал на своей странице в соцсети Instagram 25 апреля о смерти главного редактора "Русского радио" Юлии Ларионовой.

За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким – написал продюсер.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве умер председатель совета директоров "Лукойла" Валерий Грайфер. Об этом сообщила сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Фото: prigozhin_iosif / Instagram