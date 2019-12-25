Умер возглавлявший совет директоров ЛУКОЙЛа 20 лет Валерий Грайфер

Ему было 90 лет.

В Москве умер председатель совета директоров "Лукойла" Валерий Грайфер. Об этом сообщила сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Грайферу было 90 лет. Он скончался из-за продолжительной болезни. Грайфер входил в состав директоров "Лукойла" с 1996 года, а возглавлял его с 2000 года.

В последние годы он осуществлял стратегическое руководство компанией. Грайфер был одним из главных экспертов по нефтяному рынку в России.

В компании подчеркнули, что относились к Грейферу с огромным уважением и при жизни в его честь одно из самых больших месторождений в Каспийском море.

Ранее вице-президент "Лукойла" сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром.