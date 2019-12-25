Ушел из жизни актер, сыгравший юриста Тэда в сериале "Клиника"

Информацию о смерти Сэма Ллойда распространили и коллеги актера по известному сериалу.

Утром в субботу, 2 мая, стало известно о смерти американского актера Сэма Ллойда, известного по ролям в сериалах "Клиника", "Сайнфелд", "Бесстыжие" и "Западное крыло". В популярном ситкоме о жизни врачей Ллойд сыграл Юриста Тэда Бакленда. Ему было 56 лет.

Как сообщил портал TMZ, у актера в начале 2019 года была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга. За несколько недель до этого у него родился первый ребенок. Сэм Ллойд – племянник актёра Кристофера Ллойда ("Назад в будущее").

Создатели и актеры сериала "Клиника" в соцсетях вспомнили об актере. Зак Брафф назвал Ллойда одним из самых смешных актеров, с которым ему приходилось работать. Сценарист сериала Билл Лоуренс отметил, что по Ллойду будут скучать очень многие.

Ранее мы сообщали о том, что актеры популярного американского сериала "Клиника" Зак Брафф и Дональд Фэйсон запустили подкаст "Фейковые доктора, настоящие друзья" (Fake Doctors, Real Friends), в котором будут пересматривать и обсуждать серии ситкома.

Фото: @zachbraff / Instagram