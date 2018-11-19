Звезды "Клиники" запустили подкаст, в котором будут обсуждать сериал

Каждый выпуск проекта будет посвящен одной из серий "Клиники".

Актеры популярного американского сериала "Клиника" Зак Брафф и Дональд Фэйсон запустили подкаст "Фейковые доктора, настоящие друзья" (Fake Doctors, Real Friends), в котором будут пересматривать и обсуждать серии. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Каждый выпуск подкаста будет посвящен одной из серий "Клиники". В итоге актеры пересмотрят сериал целиком – все девять сезонов. Они будут комментировать происходящее в шоу, рассказывать истории о съемках и общаться с гостями.

Пока подкаст доступен только на iHeartRadio, однако в ближайшее время он должен появиться на других платформах.

Напомним, в сериале Брафф играл терапевта Джей Ди, а Фэйсон — хирурга Кристофера Терка. По сюжету их персонажи были лучшими друзьями.

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Фото: кадр из сериала "Клиника"