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Ушел из жизни актер "Гладиатора" Джон Шрэпнел

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Известный британский артист театра и кино умер на 78-м году жизни.

Как сообщило издание Evening Standart, на 78-м году жизни умер знаменитый британский театральный и киноактер Джон Шрэпнел. Артист долго боролся с раком, но не победил страшную болезнь. Свои соболезнования семье актера уже выразили в ведущих британских театрах.

Джон Шрэпнел снялся во множестве ролей в театре и в кино, а на широком экране он появлялся в фильмах "Троя", "Гладиатор", "К-19", "Нотинг Хилл" и многих других.

Ранее мы сообщали о том, что умер американский актер Кирк Дуглас. СМИ ссылаются на сообщение от его сына, актера Майкла Дугласа. Кирк скончался вечером 5 февраля на 104-ом году жизни. Майкл напомнил, что отца считали гуманистом, приверженцем принципов справедливости. Актера можно было увидеть в фильмах "Спартак", "Тропы славы", "Чемпион", "Злые и красивые", "Жажда жизни". 

Фото: alchetron.com

Теги: актёр, гладиатор, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Культура, Кино,

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