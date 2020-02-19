Ушел из жизни актер "Гладиатора" Джон Шрэпнел

Известный британский артист театра и кино умер на 78-м году жизни.

Как сообщило издание Evening Standart, на 78-м году жизни умер знаменитый британский театральный и киноактер Джон Шрэпнел. Артист долго боролся с раком, но не победил страшную болезнь. Свои соболезнования семье актера уже выразили в ведущих британских театрах.

Джон Шрэпнел снялся во множестве ролей в театре и в кино, а на широком экране он появлялся в фильмах "Троя", "Гладиатор", "К-19", "Нотинг Хилл" и многих других.

Ранее мы сообщали о том, что умер американский актер Кирк Дуглас. СМИ ссылаются на сообщение от его сына, актера Майкла Дугласа. Кирк скончался вечером 5 февраля на 104-ом году жизни. Майкл напомнил, что отца считали гуманистом, приверженцем принципов справедливости. Актера можно было увидеть в фильмах "Спартак", "Тропы славы", "Чемпион", "Злые и красивые", "Жажда жизни".

Фото: alchetron.com