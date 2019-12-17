О печальной новости сообщил его сын Майкл Дуглас.

People: умер американский актер Кирк Дуглас. СМИ ссылается на сообщение от его сына Майкла Дугласа.

Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино прокомментировал Майкл

Кирк скончался вечером 5 февраля на 104-ом году жизни. Майкл напомнил, что отца считали гуманистом, приверженцем принципов справедливости. Актера можно было увидеть в фильмах "Спартак", "Тропы славы", "Чемпион", "Злые и красивые", "Жажда жизни".

В 1996 году он получил почетную премию "Оскар" за выдающиеся достижения. До этого Кирк три раза становился номинантом главной кинопремии Америки.

Ранее Piter.tv писал о том, что умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба.

Видео: YouTube/Entertainment Tonight