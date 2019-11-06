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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Сегодня, 5:57
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lesjasap

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба

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Ему было 53 года.

В Петербурге скончался актер Дмитрий Бульба. Об этом сообщили представители театра "Мастерская" через аккаунт в Facebook.

Известно, что артисту было 53 года. О причинах его смерти не упоминается. Бульба родился в 1966 году в Ленинграде. Он окончил ЛГИТМик (нынешний РГИСИ). После этого он был принял на работу в ТЮЗ имени Брянцева, а также театр на Литейном.

Небезызвестна и его кинокарьера. Мужчину можно было увидеть в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Невский", "Ментовские войны", Дорожный патруль". Он снимался в фильме Сергея Юрского "Чернов. Chernov".

Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: дмитрий бульба, улицы разбитых фонарей
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Тема дня, Культура, Кино,

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