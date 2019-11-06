Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба

Ему было 53 года.

В Петербурге скончался актер Дмитрий Бульба. Об этом сообщили представители театра "Мастерская" через аккаунт в Facebook.

Известно, что артисту было 53 года. О причинах его смерти не упоминается. Бульба родился в 1966 году в Ленинграде. Он окончил ЛГИТМик (нынешний РГИСИ). После этого он был принял на работу в ТЮЗ имени Брянцева, а также театр на Литейном.

Небезызвестна и его кинокарьера. Мужчину можно было увидеть в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Невский", "Ментовские войны", Дорожный патруль". Он снимался в фильме Сергея Юрского "Чернов. Chernov".

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

