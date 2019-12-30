Новая вспышка инфекции унесла больше жертв.

Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS. За месяц умерло больше местных жителей, чем от атипичной пневмонии за период с 2002 по 2003 года. По данным на 00 часов 2 февраля от инфекции по миру скончалось 361 человек. За весь период распространения SARS жертвами стали 349 человек.

Накануне летальный исход зарегистрирован за пределами КНР - на Филиппинах. Там скончался иностранец, являвшийся 44-летним жителем города Ухань. Во время эпидемии SARS в Гонконге погибло 299 человек, в Тайване - 37, в Макао жертв не было. Сейчас в данных городах погибших пациентов не зарегистрировано.

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Видео: YouTube/ITV News