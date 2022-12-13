Ушаков назвал отношения России и Китая партнерскими

Помощник главы РФ оценил визит китайского председателя в Россию.

Помощник российского президента Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, что Москва и Пекин удовлетворены состоянием двусторонних отношений, так как в них нет ведущего и ведомого. Таким образом эксперт оценил рабочий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который запланирован с 20 по 22 марта. Речь идет о первом иностранном визите главы КНР после его переизбрания на должность. Специалист отметил, что речь идет о стратегическом взаимодействии между партнерами, которые доверяют друг другу и преследуют одинаковые цели.

Эти отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и, можно сказать, продолжают активно набирать обороты. В этих отношениях нет ведущего, нет ведомого, нет каких-либо ограничителей... Юрий Ушаков, помощник президента РФ

В России уверенв, что речь идет о важном политическом импульсе для развития всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок.

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