Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, который был избран трижды.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали председателя Си Цзиньпина на должность главы государства на третий пятилетний срок. Решение одобрено на пленарном заседании утром 10 марта. В тайном голосовании приняли участие 2952 политика. Таким образом Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, который был избран трижды. Впервые он стал председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали второй раз на должность.

Напомним, что пост председателя КНР был учрежден с принятием Конституции страны в 1954 году. Первым этот пост занял Мао Цзэдун. Далее должность местные власти упразднили в 1975 году, но затем восстановили спустя семь лет. Ранее Основной закон КНР ограничивал пребывание одного человека на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками. Однако туда были внесены поправки в марте 2018 года.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости