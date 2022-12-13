Си Цзиньпин: новый статус отношений Пекина с Минском должен наполняться новым содержанием

Глава КНР принял с официальным визитом в Пекине Александра Лукашенко.

Новый статус двусторонних отношений Китая с Белоруссией должен наполняться новым содержанием. Такое мнение высказал китайский председатель Си Цзиньпин во время официального рабочего визита белорусского президента Александра Лукашенко в Пекин. Политик отметил, что власти КНР намерены заниматься укреплением взаимного политического доверия с Минском. Он подтвердил, что сейчас мир существует в условиях нестабильности и турбулентности в плане обострения международной обстановки. Си Цзиньпин надеется, что у стран получится расширить возможности для практического, устойчивого и здорового сотрудничества в национальных интересах Китая и Белоруссии,

Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Сегодня у нас хорошая возможность разработать план по всему комплексу двусторонних отношений и принять совместное заявление. Си Цзиньпин, глава КНР

Лукашенко предложил Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого