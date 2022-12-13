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Лукашенко предложил Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию

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Глава Белоруссии рассказал о важности увеличения уровня конкурентоспособности товаров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию с целью продвижения национальных товаров и услуг на рынки третьих стран. Об этом глава республики сообщил председателю Си Цзиньпину в ходе своего официального рабочего визита в Пекин.

Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик пояснил, что потенциал двусторонних проектов между Минском и Пекином очень большой. Политик пояснил иностранным коллегам, что отечественные производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний для создания компонентной базы, выпуска двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Минск полагает, что сотрудничество с КНР позволит повысить конкурентоспособность белорусской продукции.

Белоруссия поддерживает инициативу КНР о международной безопасности.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, китай, товарооборот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Ершова Вера
Сегодня 13:39

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