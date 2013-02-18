Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждался территориальный вопрос

Переговоры в Кремле проводились на протяжении пяти часов.

Территориальные проблемы обсуждались в ходе встречи российского президента Стивена Уиткоффа с американским специальным посланником президента-рспубликанца Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Москве. Соответствующее заявление журналистам из кремлевского пула сделал помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. Он вышел для общения со СМИ после пятичасовых переговоров, длившихся в отношении обсуждения мирного плана вашингтонской администрации по урегулированию регионального кризиса на Украине.

Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил СМИ, какими будут следующие этапы контактов переговорщиками из Белого дома по Украине после сегодняшней встречи в Кремле. Он пояснил, что теперь иностранные делегаты вернутся домой и осудят со своим руководством те вопросы, которые обсуждались сегодня. Затем должностные лица снова выйдут на контакт с Москвой по телефону и переговоры продолжатся.

Ушаков назвал конструктивной беседу Путина с Уиткоффом.

Фото и видео: официальный сайт президента России