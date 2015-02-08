Ушаков назвал конструктивной беседу Путина с Уиткоффом

Беседа продлилась почти пять часов.

Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого Дома Джаредом Кушнером была конструктивной. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Вчера, 2 декабря, в Кремле состоялась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Беседа продлилась почти пять часов. Ушаков отметил, что за это время стороны смогли обстоятельно обсудить перспективы совместной работы по достижению мирного урегулирования украинского кризиса. Он также отметил, что Россия обсудила с США содержание тех проектов, которые Вашингтон передал Москве.

Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Видео: официальный сайт президента России